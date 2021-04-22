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14:36 (мск), источник: РБК

Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Резкий рост числа заболевших в Индии произошел на фоне отсутствия в большинстве регионов запретов на массовые мероприятия и проведение миллионного фестиваля с омовением в реке Ганг.

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Источник: AP 2020

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии поставил мировой рекорд: за день в стране выявили 314,8 тыс. инфицированных, сообщил Reuters со ссылкой на данные Минздрава страны.

Прошлый рекорд был установлен в США. В январе суточный прирост заразившихся достиг там отметки 297,4 тыс. человек.

Власти севера и запада Индии, в том числе столицы Нью-Дели, заявили о кризисной ситуации, поскольку большинство больниц оказались переполнены и в них заканчивается кислород, пишет агентство.

В последние недели власти Индии подвергались критике за проведение массовых митингов перед местными выборами и за разрешение устроить фестиваль Кумбха Мела. Он проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга. В ходе мероприятия паломники устраивают массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела. По оценке организаторов, в течение апреля на фестиваль в Хардвар могут приехать 150 млн человек, пишет Sky News.

Помимо этого, в Индии открыты рынки и торговые центры, а также разрешено проведение больших свадеб.

Индия остается на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом в мире.
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По информации Минздрава страны, в ней зарегистрировали 15,93 млн заболевших COVID-19, умерли 184,6 тыс. человек (2,1 тыс. жертв за сутки).

Несмотря на то что Индия находится на третьем месте по числу введенных доз вакцины против коронавируса (132,2 млн), данные трекера Bloomberg по вакцинации в мире показывают, что оба компонента препарата в стране получили только 1,4% населения, хотя бы один — 8,3%. Для сравнения: в США эти показатели составляют 26,4 и 40,5% соответственно, в России — 5,5 и менее 0,1%, следует из данных агентства. В России в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения, говорил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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