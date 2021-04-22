Экс-сотрудник ФСБ Черкалин получил семь лет строгого режима

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Вадима Корчагина (цитата по «Интерфаксу»). Также ему запретили три года занимать должности в правоохранительных органах, а также лишили воинского звания — подполковник запаса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
По версии следствия, Черкалин получил взятку $850 тыс. от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова и похитил долю в компании «Юрпромконсалтинг» у деловых партнеров Сергея Гляделкина и Игоря Ткача на сумму как минимум в 637 млн руб. Господина Черкалина судили в особом порядке, дело слушалось без изучения доказательств.