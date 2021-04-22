СБУ объявила о задержании «агента ФСБ России»

«Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности», — уточняется в заявлении.
Сотрудники СБУ собрали материалы, в которых якобы говорится о том, что для выполнения задания задержанный должен был провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе военных подразделений, а также установить места проживания военнослужащих.
При этом, по информации украинской службы, он должен был передать полученные сведения «отработанными электронными каналами».
В настоящий момент следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).
Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее, 24 марта, стало известно, что СБУ пресекла шпионскую деятельность якобы агента КГБ Белоруссии, который собирался наладить канал переправки оружия через границу.
Тогда уточнялось, что СБУ подозревала, что мужчина должен был собирать информацию о состоянии защищенности государственной границы Украины, порядке ее охраны, техническом оснащении и количестве пограничников.
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