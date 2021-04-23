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12:16 (мск), источник: РБК

Индия обновила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране был установлен мировой рекорд заболеваемости за сутки — 314,8 тыс. Теперь там выявили почти на 18 тыс. больше зараженных.

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Источник: AP 2020

В Индии второй день подряд зафиксировали мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийского Минздрава.

За последние 24 часа в стране выявили 332,73 тыс. новых случаев инфицирования. Накануне, 22 апреля, Индия побила мировой рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки (314,8 тыс.). До этого рекорд принадлежал США, где в январе суточный прирост заразившихся достиг отметки 297,4 тыс. человек.

За минувшие сутки в Индии также был установлен рекорд смертности от COVID-19 за сутки.
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По данным Минздрава, в стране скончались 2263 человека. Общее число жертв инфекции достигло 186,92 тыс. человек.

Число заразившихся коронавирусом в Индии за все время пандемии превысило 16 млн человек, из них 13,6 млн выздоровели.

Как сообщал телеканал Sky News, в последние недели власти провели ряд массовых митингов в преддверии местных выборов, а также разрешили провести фестиваль Кумбха Мела, который проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга. В ходе него паломники устраивают массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте в мире по числу заразившихся COVID-19 — 16,2 млн человек. Впереди только США с 31,9 млн заболевших. По показателю смертности Индия расположилась на четвертом месте — 186,92 тыс. жертв. В тройке лидеров по числу умерших находятся США (570 321 человек), Бразилия (383 502) и Мексика (214 079).

Михаил Юшков

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