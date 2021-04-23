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19:52 (мск), источник: Газета.Ру

Навальный объявил о завершении своей голодовки

Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, объявил о завершении голодовки. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Накануне, 23 апреля, курирующие Навального врачи опубликовали в соцсетях обращение к нему с просьбой прекратить голодовку. В сообщении упоминалось, что он 20 апреля был переправлен «в гражданскую больницу Владимира», его состояние здоровья проверили нейрохирурги, главный внештатный нефролог и главный невролог Владимирской области.

Навальный написал, что по-прежнему требует необходимого врача.

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«У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее», — отметил осужденный.

Он добавил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, также ему делают исследования и анализы, он получает результаты и заключения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что находящийся в больнице для осужденных Алексей Навальный получает необходимую терапию, серьезных рисков для его здоровья нет. По словам омбудсмена, 20 апреля Навального посещали четыре гражданских врача для обследования состояния его здоровья.

До этого стало известно, что после сообщений об ухудшении здоровья комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.

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