Премьер Франции назвал нападение на полицейскую терактом

19:32 (мск), источник: Газета.Ру
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«Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой», — сказал Кастекс.
Он также напомнил о теракте в городе Манявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое было совершено осенью 2020 года в коммуне
В свою очередь глава региона
Как стало известно, расследованием убийства будет заниматься Национальная антитеррористическая прокуратура.
Ранее стало известно, что в пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции Рамбуйе. По информации СМИ, он несколько раз ударил стража порядка в горло. Женщина умерла. Нападавший получил ранения при задержании, в результате которых скончался. Злоумышленник был гражданином Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.
Антон Демидов
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