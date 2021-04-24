Турция объявила в международный розыск основателя криптовалютной биржи

По информации агентства DHA, Озер выехал из Турции с $2 млрд денег инвесторов в криптовалюте. Турция полагает, что он укрылся в Албании и и намерена добиваться его выдачи.
Как пишет Anadolu, турецкий судья выдал ордер на арест Озера за «создание организации для совершения мошенничества и преступления с использованием информационных систем, банков или кредитных организаций в качестве инструмента». По информации МВД Турции, мужчина улетел в Тирану из Стамбула 20 апреля.
Прокуратура начала расследование 22 апреля, после того как в СМИ появились первые сообщения о бегстве бизнесмена. По делу были задержаны 62 подозреваемых, еще 16 разыскивают, сообщает Anadolu. По нескольким адресам, связанным с компанией, в частности в штаб-квартире Thodex, прошли обыски.
Thodex — турецкая криптовалютная биржа. Она была основана в 2017 году, число активных пользователей площадки составляет 390 тыс. человек. По данным CoinGecko, 21 апреля суточный объем торгов на криптобирже составлял $744 млн.
21 апреля все торги на криптобирже были остановлены. По информации Bloomberg, изначально на сайте криптобиржи говорилось, что площадка возобновит торги через пять дней, но позже сайт Thodex перестал работать. По состоянию на 00:05 мск 24 апреля сайт оставался недоступным.
Позже Thodex опубликовала сообщение, подписанное Озером. В нем бизнесмен назвал обвинения против себя необоснованными и пообещал через несколько дней вернуться в Турцию, чтобы начать сотрудничать с судебными властями. В суд на криптобиржу подали ряд ее пользователей. С 21 апреля они не могут получить доступ к своим средствам и полагают, что руководство Thodex могло похитить сотни миллионов долларов, сообщил их адвокат.