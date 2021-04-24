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04:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны сообщило о подготовке террористов к провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят в окрестностях сирийского города Идлиб провокацию с целью дискредитации сирийских властей, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Источник: AP 2020

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам” провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — сказал Карпов на брифинге.

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По данным Минобороны, экстремисты перевозят отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Они планируют использовать информацию о жертвах провокаций для дискредитации официального правительства Сирии.

22 апреля Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о гибели двух военных при нападении на позиции правительственной армии в Идлибе. До этого российская авиация нанесла удары по базе террористов в Сирии к северо-востоку от Пальмиры, было уничтожено около 200 боевиков.

На этой неделе в Сирии началась подготовка к президентским выборам, они назначены на 26 мая.

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