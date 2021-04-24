Минобороны сообщило о подготовке террористов к провокации в Идлибе

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам” провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — сказал Карпов на брифинге.
По данным Минобороны, экстремисты перевозят отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Они планируют использовать информацию о жертвах провокаций для дискредитации официального правительства Сирии.
22 апреля Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о гибели двух военных при нападении на позиции правительственной армии в Идлибе. До этого российская авиация нанесла удары по базе террористов в Сирии к северо-востоку от Пальмиры, было уничтожено около 200 боевиков.
На этой неделе в Сирии началась подготовка к президентским выборам, они назначены на 26 мая.