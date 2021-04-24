06:11 (мск), источник: Lenta.Ru
На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода
Запас кислорода на подводной лодке
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Как сказал военный, кислород для поддержания жизнедеятельности экипажа закончился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23 апреля 23:00 по московскому).
По информации портала Detik, спасателям удалось зарегистрировать электромагнитное излучение на глубине 50−100 метров. Его источником может быть пропавшая субмарина.
Руководитель
Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти.
А 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом. Власти надеются, что это и есть пропавшая подлодка, в этот район был отправлен корабль с эхолокатором.
Свою помощь в поисках пропавшей субмарины предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.