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06:11 (мск), источник: Lenta.Ru

На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода

Запас кислорода на подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшей у берегов Бали, закончился. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно, передает ТАСС.

Источник: AP 2020

Как сказал военный, кислород для поддержания жизнедеятельности экипажа закончился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23 апреля 23:00 по московскому).

По информации портала Detik, спасателям удалось зарегистрировать электромагнитное излучение на глубине 50−100 метров. Его источником может быть пропавшая субмарина.

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Руководитель пресс-службы вооруженных сил Индонезии генерал-майор Ахмад Риад добавил, что в ближайшее время в район поисков прибудет судно со специальным оборудованием и сможет установить источник излучения.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти.

А 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом. Власти надеются, что это и есть пропавшая подлодка, в этот район был отправлен корабль с эхолокатором.

Свою помощь в поисках пропавшей субмарины предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.

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