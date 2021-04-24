Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

Так, многие фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, YouTube маркирует как контент, который может быть доступен только совершеннолетним зрителям. В итоге многие видеоматериалы российского производства пользователи площадки могут посмотреть только после того, как пройдут авторизацию или дадут дополнительное согласие на просмотр контента для взрослых.
«Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — привели пример в российском ведомстве.
Там также отметили, что с начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации YouTube 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ, однако большинство из них остались без ответа. В то же время видеохостинг так и не удалил порядка 6 тысяч материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму и употреблению наркотиков, суицидальный контент и другую опасную информацию.