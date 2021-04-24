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11:48 (мск), источник: Известия

Индия установила антирекорд по количеству случаев COVID-19

Максимальное количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Индии, за сутки отмечено 346 786 новых пациентов, 2,6 тыс. человек скончались. Об этом 24 апреля пишет Times of India.

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Источник: AFP 2020

Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. За несколько недель число пациентов выросло до 2,5 млн. Сильнее всего от коронавируса пострадал штат Махараштра — за сутки там зарегистрировали 66,8 тыс. случаев.

«Количество активных случаев заболевания в стране достигло 2 552 940, что составляет 15,37% от общего числа случаев инфекций, в то время как национальный показатель выздоровления от COVID-19 снизился до 83,49%», — отметили власти страны.

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Только в одной из больниц Дели за сутки умерли 20 человек. Причиной была названа нехватка кислорода.

Как напоминает «Газета.ру», в последние недели число больных в Индии растет по нескольким причинам: ограничения в большинстве случаев не соблюдались, а недавно в стране прошел индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи, на улицы вышли миллионы жителей.

21 апреля в индийском штате Западная Бенгалия выявили новый вариант коронавируса. Специалисты обнаружили начальные последовательности в линии B.1.618. 24 марта в Индии выявили новый тип коронавирусной инфекции с двойной мутацией.

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