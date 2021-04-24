Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Пропавшую подлодку Индонезии обнаружили на дне Балийского моря

Индонезийская подлодка KRI Nanggala-402 найдена на дне Балийского моря, на глубине около 850 метров. Об этом сообщил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно. Подлодка пропала во время учений 21 апреля.

Источник: AP 2020

Как передает Reuters, подводная лодка рассчитана на глубину до 500 метров.

Читайте также
На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода

«С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств подводной лодки теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей», — сказал начальник штаба ВМС Индонезии (цитата по AP).

По его словам, спасатели нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики.

На борту подлодки находятся 53 человека. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помочь в операции по поиску лодки. KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России появилось 3 миллиона финансовых наркоманов
ГИБДД подготовила новый проект ПДД: за что теперь светит штраф
В Белом доме оценили результаты санкций против России
Почти четверть россиян взяли отпуск на объявленные выходными дни
В Киеве сочли невозможной встречу Зеленского с Путиным в Москве
Суперзлодея из сериала «уличили» в любви к Пушкину
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на выходные
Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Собянин придумал новую льготу для пенсионеров
«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
Авто
Шесть способов убить автомат на машине Автоматическая коробка переключения передач — это сложный механизм, у которого свои правила эксплуатации, отличающиеся от привычных действий в отношении механической коробки.
Товары для дома
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Как успешно подготовиться к дачному сезону
Популярные темы на «Детях»
Длинные выходные в мае 270
Нужен совет коллективного разума. 176
Разногласия. Кто прав ? 131
Вопрос про ПЦР и выезды из страны 126
Леди
Безрукова, Асмус, Зудина, Узерли: звезды на открытии ММКФ В Москве в 43-й раз стартовал международный киносмотр
Новости партнеров
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
Конкуренция с ЕР. Политологи пообещали небывалую конкуренцию на выборах
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Отвели беду. Бдительность полицейских спасла жизнь мужчине на пожаре
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь