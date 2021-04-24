Пропавшую подлодку Индонезии обнаружили на дне Балийского моря

Как передает Reuters, подводная лодка рассчитана на глубину до 500 метров.
«С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств подводной лодки теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей», — сказал начальник штаба ВМС Индонезии (цитата по AP).
По его словам, спасатели нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики.
На борту подлодки находятся 53 человека. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помочь в операции по поиску лодки. KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.