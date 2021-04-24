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14:52 (мск), источник: ТАСС

В Эрмитаже проводилась эвакуация из-за задымления

Задымление в электрощите ликвидировали.

Посетителей Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали из здания Главного штаба из-за задымления. Оно устранено, экспозиции работают в обычном режиме, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе музея.

«В 12:00 на первом этаже Главного штаба произошло задымление в электрощите. Благодаря оперативным действиям ответственных служб в 12:10 задымление было ликвидировано, была включена система дымоудаления. В связи с задымлением посетители Главного штаба были эвакуированы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сведений о пострадавших и последствиях задымления для экспозиции музея не поступало.

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