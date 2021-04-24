14:52 (мск), источник: ТАСС
В Эрмитаже проводилась эвакуация из-за задымления
Задымление в электрощите ликвидировали.
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Посетителей Эрмитажа в
«В 12:00 на первом этаже Главного штаба произошло задымление в электрощите. Благодаря оперативным действиям ответственных служб в 12:10 задымление было ликвидировано, была включена система дымоудаления. В связи с задымлением посетители Главного штаба были эвакуированы», — говорится в сообщении
Сведений о пострадавших и последствиях задымления для экспозиции музея не поступало.