21:09 (мск), источник: BFM.ru
СКР сообщил о массовом отравлении детей хлором в Пензенской области
Пострадал 21 ребенок. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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Очередное ЧП с отравлением хлором детей в бассейне. На этот раз — в Нижнем Ломове, в Пензенской области. О возбуждении уголовного дела по факту происшествия сообщил сайт регионального управления СКР.
По данным ведомства, днем 24 апреля в ходе занятий в бассейне 21 ребенок получил отравление хлором разной степени тяжести. Семеро были госпитализированы.
«Интерфакс» пишет, что запах хлора во время групповых занятий почувствовал тренер. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.