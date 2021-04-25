10:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент Индонезии объявил погибшей пропавшую подлодку
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402 в Балийском море и выразил соболезнования семьям экипажа.
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На борту судна находились 53 человека. KRI Nanggala-402 перестала выходить на связь во время учений 21 апреля.
«Армия и флот изменили статус подводной лодки KRI Nanggala-402 с “потерявшей связь” на “затонувшую”. Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии», — сказал Джоко Видодо журналистам (цитата по Reuters).
24 апреля начальник штаба ВМС Индонезии сообщил об обнаружении частей подлодки на глубине около 850 метров. Судно было рассчитано на погружение на глубину до 500 метров.
KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.