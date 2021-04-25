16:53 (мск), источник: RTVi
От COVID-19 умер дизайнер одежды Альбер Эльбаз
Дизайнер модной одежды Альбер Эльбаз умер в возрасте 59 лет от коронавируса. Об этом сообщает
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Эльбаз умер в Париже. Перед смертью он несколько дней провел в искусственной коме, пишет израильская газета Haaretz.
Эльбаз родился в Марокко, а вырос в Израиле, откуда он переехал в
В 1996 году Эльбаз приехал в Париж, где стал креативным директором дома моды Guy Laroche. Он также отвечал за развитие бренда Rive Gauche в модном доме Yves
С 2001 по 2015 годы Эльбаз был креативным директором модного дома Lanvin. Он переориентировал его с мужской на женскую одежду. Его коктейльные платья на молниях пользовались широким успехом. После этого он работал с Converse и LeSportsac, а недавно запустил собственный бренд AZ Factory. Его последний показ прошел на неделе высокой моды в Париже в январе.
Платья от Эльбаза носили голливудские актрисы Натали Портман и Мерил Стрип, Деми Мур и Ума Турман.
Эльбаз неоднократно получал профессиональные премии, в том числе имени Джеффри Бина. В 2016 году власти Франции наградили его Орденом Почетного легиона.