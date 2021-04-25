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20:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Индонезийскую подлодку нашли расколотой на три части. Погибли все 53 члена экипажа

Индонезийскую подводную лодку KRI Nanggala-402, затонувшую у берегов острова Бали в среду, нашли на дне моря, она была расколота на три фрагмента. Все 53 члена экипажа погибли, подтверждают во флоте страны.

Источник: EPA

Представитель флота в воскресенье заявил, что утром военные поймали слабый радиосигнал, исходившей от подлодки, которая находилась на глубине около 800 м.

В место, где находился источник сигнала, был спущен батискаф, визуально подтвердивший гибель судна. Подлодку в течение нескольких дней искали шесть военных кораблей и вертолет.

В поисковой операции участвовали корабли Сингапурского и Малайзийского флотов, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.

Подлодка исчезла в ходе маневров, после того, как запросила разрешения погрузиться на большую глубину. Причина ее гибели пока не ясна. Изготовленной в Германии субмарине было 40 лет, но в 2012 году она прошла переоборудование.

Источник: REUTERS

В субботу индонезийский флот подтвердил, что в районе, где исчезла подлодка, были обнаружены ее фрагменты и ряд личных вещей, в том числе молельные коврики.

Глава командования флота Юдо Маргоно добавил, что из затонувшего корабля достали еще ряд предметов, в числе которых якорь и спасательные жилеты.

«KRI Nanggala раскололась на три части — корпус корабля, хвостовая часть и основные части отделились друг от друга, в основной части трещина», — сказал он на пресс-конференции в воскресенье.

Источник: EPA

Главнокомандующий индонезийскими вооруженными силами Хади Тжаджато добавил, что экипаж подлодки никак не мог выжить.

«С большой печалью я могу сообщить, что все 53 находившихся на борту человека скончались», — сказал он журналистам.

Ранее эксперты говорили, что подлодку нашли на глубине, которая значительно превосходила максимальные возможности субмарины, а запасов кислорода у моряков было всего на три дня.

Источник: REUTERS

Президент страны Джоко Видодо назвал экипаж затонувшей субмарины «лучшими из патриотов», и добавил: «Вся Индонезия хочет передать, особенно членам семей экипажа, что глубоко скорбит в связи с инцидентом».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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