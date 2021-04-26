11:20 (мск), источник: Lenta.Ru
На Александра Паля завели уголовное дело после избиения хоккеиста
На российского актера Александра Паля завели уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем
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После избиения
Подозреваемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51. По доступной информации, оба отпущены домой под подписку о невыезде. В настоящий момент третий нападавший не допрошен.
Ранее 32-летнего актера доставили в отделение полиции после того, как Антипов написал на него заявление. Сообщалось, что вместе с актером был задержан второй участник избиения хоккеиста, который не скрывал своей причастности к причинению вреда здоровью атлета.
По данным РЕН ТВ, спортсмена избил Паль и двое его друзей. Хоккеист также заявлял, что актер в момент нападения был пьян. По версии пострадавшего, злоумышленники незаметно подобрались к нему и нанесли сильный удар. У Антипова диагностированы травмы головы.