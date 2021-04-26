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16:29 (мск), источник: Forbes

За неделю коронавирусом в Индии заразились более 2 млн человек

За последнюю неделю более 2 млн человек заразились коронавирусом в Индии. Начиная с 21 апреля ежедневный прирост новых заболевших каждый день превышает 300 000 человек, ставя мировой антирекорд.

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За неделю с 18 по 24 апреля количество заболевших COVID-19 в Индии составило 2 251 358 человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса. 25 апреля прирост новых случаев составил 352 991, говорится на сайте Министерства здравоохранения страны. К настоящему времени в Индии зарегистрировано 17 313 163 заболевших. По официальным данным, 195 123 человека умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди сказал в воскресенье во время своего радиообращения, что после успешной борьбы с первой волной коронавируса страна была полна энтузиазма и уверенности в себе, но «эта буря потрясла страну».

За день до этого он провел экстренное заседание правительства на фоне информации о том, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. В результате было принято решение на три месяца отменить таможенную пошлину на ввоз вакцин, медицинского кислорода и необходимого медоборудования.

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На фоне сложившейся ситуации США решили в срочном порядке предоставить властям Индии лекарственные препараты, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты. «Точно так же, как Индия направляла помощь Соединенным Штатам, когда наши больницы работали изо всех сил в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в это трудное для нее время», — говорится в аккаунте президента США Джо Байдена в Twitter.

В минувшие выходные предоставить помощь Индии пообещали правительства Великобритании, Франции и Германии. На прошлой неделе о готовности предоставить поддержку и помощь «в соответствии с потребностями Индии» заявил МИД Китая. Крупные технологические компании, такие как Microsoft и Google, также публично пообещали помочь, отмечает CNBC. Телеканал со ссылкой на индийские СМИ сообщает, что Reliance Industries богатейшего миллиардера Индии Мукеша Амбани обещает производить свыше 700 т медицинского кислорода в день и бесплатно поставлять его в наиболее пострадавшие штаты. Tata Group у себя в Twitter пообещала закупить за рубежом 24 криогенных контейнера для перевозки жидкого кислорода.

12 апреля Индия одобрила экстренное применение российской вакцины «Спутник V». Препарат стал третьей разрешенной в стране вакциной против коронавируса после Covishield от AstraZeneca и Covaxin местной компании Bharat Biotech.

Андрей Злобин

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