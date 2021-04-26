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16:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

Новая волна эпидемии коронавируса в Индии привела к неуклонному росту смертности, отделения реанимации в больницах переполнены, а запасы лекарств и кислорода быстро заканчиваются.

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О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.

Умерших так много, что в Дели приходится сжигать тела массово | Источник: Reuters

Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев.

По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавируса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.

Не далее как на прошлой неделе журналисты Би-би-си в Гуджарате сообщали о том, что в результате постоянной работы от жара частично расплавилась труба крематория в городе Сурат. Однако власти пока не решаются поделиться точными данными о числе летальных исходов.

В Мумбаи родственник жертвы коронавируса в защитном костюме отдыхает на скамейке в ожидании церемонии кремации | Источник: EPA
Родственники в крематории Дели ожидают, когда им дадут проститься с усопшим | Источник: Reuters
Журналисты утверждают, что смертность от коронавируса в стране намного выше, чем утверждают официальные источники | Источник: Reuters
Погребальные костры день и ночь горят в крематории Лакхнау, одного из наиболее пострадавших от пандемии городов Индии | Источник: SUMIT KUMAR
Родственники и работники муниципалитетов проводят кремацию жертв коронавируса в Мумбаи | Источник: EPA

«Сокрушительное напоминание»

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дели, где люди умирают в больницах от нехватки кислорода.

Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит «сокрушительным напоминанием» о том, на что способен коронавирус.
В Дели сосредоточены одни из лучших медицинских учреждений Индии, но и там отделения реанимации заполнены на 99% | Источник: EPA
Многие больные вынуждены дожидаться очереди прямо в машинах скорой помощи | Источник: GETTY IMAGES
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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