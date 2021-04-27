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13:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка

Капитал банка растворился в кредитах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой. Оба обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Нанесенный кредитному учреждению ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.

Бывших председателя правления Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову сотрудники полиции задержали в столице в их собственных квартирах. После обысков обоих отвезли на допрос в УВД по Южному округу Москвы, которое расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По окончании следственных мероприятий обоим объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывших топ-менеджеров Нэклис-банка. Оснований отказать следствию у суда не нашлось.

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Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом.

По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года. Именно в этот период обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им же физическим лицам.

Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб.

Отметим, что на данный момент Агентство по страхованию вкладов возместило последним уже более 1,8 млрд руб.

У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них, по данным «Ъ», не стали.

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Отметим, что бывший председатель правления Нэклис-банка Борискин по первому образованию инженер-физик, и после окончания в 1985 году Московского физико-технического института по специальности «летательные аппараты» его жизнь некоторое время была связана именно с этой сферой. Однако уже в 1994 году Борискин круто меняет направление своей карьеры, став начальником отдела внешнеэкономической деятельности московского филиала банка «Тарханы». А после того как в 1997 году он прошел обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ, его взяли на руководящую должность в Нэклис-банк. С ним и была связана вся дальнейшая трудовая деятельность Сергея Борискина — должность председателя правления он занимал 22 года.

Защита экс-банкиров комментировать выдвинутые против их клиентов обвинения не стала.

Олег Рубникович

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