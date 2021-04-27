Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка

Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой. Оба обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Нанесенный кредитному учреждению ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.
Бывших председателя правления Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову сотрудники полиции задержали в столице в их собственных квартирах. После обысков обоих отвезли на допрос в УВД по Южному округу Москвы, которое расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По окончании следственных мероприятий обоим объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывших топ-менеджеров Нэклис-банка. Оснований отказать следствию у суда не нашлось.
Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом.
По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года. Именно в этот период обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им же физическим лицам.
Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб.
У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них, по данным «Ъ», не стали.
Отметим, что бывший председатель правления Нэклис-банка Борискин по первому образованию инженер-физик, и после окончания в 1985 году Московского физико-технического института по специальности «летательные аппараты» его жизнь некоторое время была связана именно с этой сферой. Однако уже в 1994 году Борискин круто меняет направление своей карьеры, став начальником отдела внешнеэкономической деятельности московского филиала банка «Тарханы». А после того как в 1997 году он прошел обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ, его взяли на руководящую должность в Нэклис-банк. С ним и была связана вся дальнейшая трудовая деятельность Сергея Борискина — должность председателя правления он занимал 22 года.
Защита экс-банкиров комментировать выдвинутые против их клиентов обвинения не стала.
Олег Рубникович