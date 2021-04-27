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14:54 (мск), источник: Ведомости

Минздрав сообщил о росте смертности на 17,9% в 2020 году

Показатель общей смертности в России в 2020 г. вырос на 17,9% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Минздрава за 2020 г.

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Источник: РИА "Новости"

В 2019 г. уровень смертности составлял 12,3 на тысячу человек населения, а в 2020 г. этот показатель составил 14,5 на тысячу человек.

За год количество умерших возросло на 323 800 человек. По предварительным данным Росстата, с апреля по декабрь коронавирус стал основной причиной смерти 104 826 человек.
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В 2020 г. снизилась и ожидаемая продолжительность жизни в России — на 1,84 года до 71,5 года. По данным Минздрава, к 2030 г. ожидаемую продолжительность жизни необходимо повысить до 78 лет.

Младенческая смертность в прошлом году достигла исторического минимума — по данным Росстата, она составила 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. Показатель снизился на 11,8% с 2018 по 2020 г. Смертность детей от 0 до 17 лет снизилась на 16,6% до 40,5 случая смерти на 100 000 детей.

«Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», — пояснили в Минздраве.

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