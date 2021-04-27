ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

«Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений “родительского контроля”», — говорится в сообщении ФАС.
В связи с этим служба вновь обязала компанию удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине.
Расследование ФАС в отношении Apple проводилось с марта 2019 года по обращению «Лаборатории Касперского» и касалось барьеров для разработчиков приложений родительского контроля. В августе 2020 года служба выдала предписание, обязывающее Apple удалить из своей документации соответствующие положения до 30 ноября 2020 года. Компания делать это отказалась и решила оспорить требование.