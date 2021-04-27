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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в 906 млн руб. (более $12 млн) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщило ведомство. По версии службы, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке. Apple намерена обжаловать штраф.

Источник: AP 2020
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«Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений “родительского контроля”», — говорится в сообщении ФАС.

Как установила ФАС, положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

В связи с этим служба вновь обязала компанию удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине.

Расследование ФАС в отношении Apple проводилось с марта 2019 года по обращению «Лаборатории Касперского» и касалось барьеров для разработчиков приложений родительского контроля. В августе 2020 года служба выдала предписание, обязывающее Apple удалить из своей документации соответствующие положения до 30 ноября 2020 года. Компания делать это отказалась и решила оспорить требование.

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