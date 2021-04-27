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18:31 (мск), источник: RTVi

Во Франции накажут генералов за призыв к Макрону остановить исламистов

Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, а также министр обороны страны Флоранс Парли заявили, что обращение 80 офицеров к властям с призывом «остановить исламистов» и ввести для этого военное правление — неприемлемо и повлечет за собой санкции в отношении подписантов. В поддержку выступила политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом 27 апреля сообщил французский канал LCI.

Источник: Reuters

Министр обороны акцентировала внимание на том, что военные нарушили французский закон, который предписывает им быть политически нейтральными. Она добавила, что выступит инициатором привлечения авторов к дисциплинарной ответственности.

Известно, что текст обращения был написан по инициативе бывшего офицера, редактора сайта Place Armes Жан-Пьера Фабр-Бернадака и поддержан 1000-ю других людей.

Ведущим подписантом стал 80-летний Кристиан Пикемаль, который командовал Иностранным легионом, прежде чем потерял свои привилегии в качестве отставного офицера. Это произошло после его ареста во время участия в антиисламской демонстрации в 2016 году.

Политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выразила солидарность с обращением.

«Я приглашаю вас присоединиться к нам в битве за Францию», — заявила она в ответ на письмо. За это приглашение она уже подверглась критике со стороны ряда французских левых изданий.

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Генерал Жером Пеллистранди, главный редактор журнала «Национальная оборона» назвал подписантов «стариками», которые ничего «не поняли».

Ранее по инициативе кадрового офицера и редактора сайта Place Armes Жан-Пьера Фабр-Бернадака около двадцати генералов, сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих подписали и опубликовали призыв о «возвращении чести и долга в ряды политического класса».

В письме говорилось об «исламистской» угрозе во Франции, которая может привести к распаду республики. В частности, речь шла о «пригородных ордах», в отношении которых властям уже опасно проявлять бездействие. Они выступили за военное правление в стране, если президент Эмманюэль Макрон не сможет остановить «дезинтеграцию» общества.

25 апреля сотрудница французской полиции Стефани была зарезана бородатым мужчиной в темной одежде. Нападавший был застрелен силовиком. «Нация стоит рядом с его семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламистским терроризмом мы не сдадимся», написал у себя в твиттере президент Франции Макрон по этому поводу.

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