Во Франции накажут генералов за призыв к Макрону остановить исламистов

Министр обороны акцентировала внимание на том, что военные нарушили французский закон, который предписывает им быть политически нейтральными. Она добавила, что выступит инициатором привлечения авторов к дисциплинарной ответственности.
Известно, что текст обращения был написан по инициативе бывшего офицера, редактора сайта Place Armes Жан-Пьера Фабр-Бернадака и поддержан 1000-ю других людей.
Ведущим подписантом стал 80-летний Кристиан Пикемаль, который командовал Иностранным легионом, прежде чем потерял свои привилегии в качестве отставного офицера. Это произошло после его ареста во время участия в антиисламской демонстрации в 2016 году.
Политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выразила солидарность с обращением.
«Я приглашаю вас присоединиться к нам в битве за Францию», — заявила она в ответ на письмо. За это приглашение она уже подверглась критике со стороны ряда французских левых изданий.
Генерал Жером Пеллистранди, главный редактор журнала «Национальная оборона» назвал подписантов «стариками», которые ничего «не поняли».
Ранее по инициативе кадрового офицера и редактора сайта Place Armes Жан-Пьера Фабр-Бернадака около двадцати генералов, сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих подписали и опубликовали призыв о «возвращении чести и долга в ряды политического класса».
В письме говорилось об «исламистской» угрозе во Франции, которая может привести к распаду республики. В частности, речь шла о «пригородных ордах», в отношении которых властям уже опасно проявлять бездействие. Они выступили за военное правление в стране, если президент Эмманюэль Макрон не сможет остановить «дезинтеграцию» общества.
25 апреля сотрудница французской полиции Стефани была зарезана бородатым мужчиной в темной одежде. Нападавший был застрелен силовиком. «Нация стоит рядом с его семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламистским терроризмом мы не сдадимся», написал у себя в твиттере президент Франции Макрон по этому поводу.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.