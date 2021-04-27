19:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Заразившемуся COVID-19 Абызову стало плохо на заседании суда
Заседание суда по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова прервали
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«У Абызова диагностирован ковид, он участвовал в заседании по видеосвязи. Прямо в ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось», — сказал один из адвокатов
Адвокат добавил, что на само заседание
Мы видели это на экране в зале заседания, он просто лежал на столе Очевидно, что он находился в предобморочном состоянии. Рядом с ним мы видели человека, полностью экипированного в химическую защиту.
Представитель Генпрокуратуры, участвовавший в заседании, заявил, что обвиняемый ведет себя «деструктивно». «Сегодня у него была температура 36.6. Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, направленное на то, чтобы сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям», — сказал он в суде (цитата по «РИА Новости»).
Также в распоряжение агентства есть письмо Михаил Абызова своим адвокатам. В нем госпитализированный
Абызов обвиняется в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании денег, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ). Он находится в СИЗО с марта 2019 года. В октябре 2020 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у