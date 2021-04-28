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01:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Кипра незаконно выдали больше 4 тыс. «золотых паспортов»

Кипр незаконно выдал «золотые паспорта» совершеннолетним родственникам инвесторов и руководству иностранных и местных компаний. Об этом говорится в докладе независимой комиссии, которой президент поручил заняться вопросом.

Источник: AP 2020

Больше половины из 6,8 тыс. «золотых паспортов» получили взрослые родственники инвесторов, передает AP. Всего им выдали около 3,5 тыс. паспортов.

Комиссия утверждает, что нет законов, которые позволяли бы это делать. Она считает, что правительство неверно трактовало закон. Комиссия также пришла к выводу, что ошибочно получили гражданство еще 770 человек.

Комиссия признала ответственность министерства финансов за ложное одобрения некоторых заявок, которые не соответствовали критериям. Выявлены недостатки в работе министерства внутренних дел по процессу обработки заявок.

В 2020 году власти Кипра сообщили о планах проверить все выданные с 2002 года паспорта за инвестиции. Причиной стали расследования СМИ. 1 ноября выдача паспортов была приостановлена, а в феврале 2021 года власти объявили, что не возобновят программу.

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