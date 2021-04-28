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13:21 (мск), источник: ТАСС

Полиция проверяет данные о поддельной справке журналиста Пивоварова для лицензии на оружие

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ — По данным источника в правоохранительных органах, из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие.

Источник: РИА "Новости"

Полиция начала доследственную проверку по материалу Росгвардии о поддельной медицинской справке, предоставленной для получения лицензии на оружие, журналистом Алексеем Пивоваровым. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия», — рассказал собеседник агентства. Другой источник рассказал, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие.

Комментарием самого журналиста ТАСС пока не располагает.

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