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15:04 (мск), источник: РБК

Росстат пообещал подготовить новые данные по смертности от COVID

Росстат не полностью доволен существующей статистикой по смертности от коронавируса в России, заявил глава ведомства Павел Малков. Статслужба готовит дополнительную аналитику по этой проблеме.

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Источник: РИА "Новости"

Росстат не может быть полностью удовлетворен существующей статистикой по смертности от коронавирусной инфекции в России, в настоящее время разрабатывается дополнительная аналитика по этой проблеме. Об этом сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков после заседания итоговой коллегии ведомства.

«Сможем ли мы углубить эту статистику настолько, чтобы [включить категорию] тех, кто переболел ковидом, не умер, а умер через какое-то время, и, возможно, ковид на это повлиял? Мы сейчас базы сверяем, такой анализ делаем», — сказал Малков, отвечая на вопрос РБК.

По его словам, это будет скорее не официальная информация, «не цифра, которую Росстат опубликует», а аналитическая информация.

«Ведется работа, выверяются данные», — добавил Малков. В Росстате рекомендовали дождаться итоговых цифр по смертности за 2020 год, которые должны быть представлены в июне 2021 года.

Росстат с апреля 2020 года ведет статистику по смертности, связанной с заболеваемостью COVID-19. Ведомство ведет эту статистику в федеральном масштабе и в региональном разрезе, первичным источником служат медицинские свидетельства, загружаемые в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Росстат выделяет четыре категории:

  • вызывающий COVID-19 вирус идентифицирован и признан основной причиной смерти;
  • вирус, возможно, стал основной причиной, но требуются дополнительные исследования;
  • COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на течение болезни;
  • вирус не является основной причиной и не оказал существенного влияния.

Общая смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, ранее сообщал Росстат.

Однако только половина этой избыточной смертности напрямую объясняется коронавирусной инфекцией: число умерших, которые болели COVID-19, в прошлом году составило 162,2 тыс., причем из них для 104 тыс. коронавирус стал, по официальным данным, основной причиной смерти.
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В Росстате осознают проблему большого разрыва между коронавирусной смертностью и избыточной смертностью в целом, признал Малков. Вице-премьер Татьяна Голикова в декабре 2020 года раскрыла, что врачи, эксперты и органы власти изучают такую неучтенную в настоящее время категорию, как люди, которые переболели коронавирусом, выздоровели, но через какое-то время скончались (возможно, от последствий COVID-19).

«Не назвал бы [этот разрыв] недостатком, скорее это объективное обстоятельство», — уточнил Малков. В Москве смертность по всем четырем «ковидным» категориям Росстата превысит избыточную, привел пример он. Такие расхождения по регионам объясняются не тем, что «по-разному ведется статистика», а в силу объективных факторов, заверил глава Росстата.

Иван Ткачёв

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