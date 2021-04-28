19:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Отголоски чешских взрывов ищут в Болгарии
В инцидентах, происходивших с 2011 года, подозревают шестерых россиян.
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Прокуратура Болгарии начала расследование произошедших в 2011—2020 годах взрывов на военных предприятиях, которые принадлежали предпринимателю Эмилияну Гебреву. Как заявили в ведомстве, уже есть шесть подозреваемых, все они — россияне. Сейчас в Софии пытаются доказать связь между этими инцидентами и взрывом в чешском селе Врбетице, в рамках расследования которого Прага также нашла «русский след». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, болгарские власти пытаются просто «перещеголять чехов».
Дело о взрывах на оружейном складе в чешском селе Врбетице, в организации которых Прага заподозрила сотрудников российских спецслужб, нашло продолжение в Болгарии — на родине предпринимателя Эмилияна Гебрева. Ранее он признался газете The New York Times, что действительно продавал оружие на Украину с 2014 года и использовал склад в Врбетице для временного хранения продукции. По наиболее распространенной в Чехии версии, именно эти поставки хотели сорвать сотрудники российских спецслужб, устроив взрыв на складе.
Правда, если в Чехии расследуют обстоятельства конкретного взрыва в октябре 2014 года, который унес жизни двух человек, то в Болгарии следователи изучают события с 2011 по 2020 год.
За это время на предприятиях, принадлежащих Гебреву, произошло четыре взрыва.
Иногда обходилось без жертв, но были и трагичные случаи — например, на заводе в селе Горни Лом в октябре 2014 года погибло 15 человек, что стало поводом для национального траура. Правда, тогда ни о каком теракте речь не шла — утверждалось, что взрыв произошел «во время работ по утилизации мин».
По ее словам, «на основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах».
Отравления, которые упомянула Милева, якобы произошли в 2015 году. Сообщалось, что тогда пострадали сам Эмилиян Гебрев, его сын и директор компании.
Этот случай широко обсуждался еще в конце 2019 — начале 2020 года, когда издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали совместное расследование, в котором утверждается о причастности к отравлению трех россиян: Сергея Федотова, Сергея Павлова и Георгия Горшкова. Болгарская прокуратура тогда также подтвердила доводы
Официально их имена не названы, однако, скорее всего, это те же шесть человек, которых упоминало в своем материале «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) еще 24 апреля. Кроме уже знакомого по прошлому расследованию Сергея Федотова это Владимир Попов, Сергей Павлов, Николай Кононихин, Иван Лебедев, Алексей Никитин. Впрочем, все эти имена, по данным издания, лишь оперативные псевдонимы.
«Собираются доказательства причастности шести человек — граждан России — к возможным преступлениям, — заявили в прокуратуре Болгарии.— Используются механизмы
«МИД Болгарии готов приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения. На прошлой неделе я предложила консульским службам Болгарии начать подготовку к выдаче виз туристам, — заявила на своей странице в Facebook глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.— По отношению к одному из самых крупных рынков для нашей туристической отрасли — российскому — процедуры будут максимально упрощены. Заявления на болгарскую визу можно будет подать в 59 городах и в трех консульствах на территории России».
Позже Захариева пригласила на встречу посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову.
В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на заявления болгарской стороны с иронией. «Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Сама временная рамка — «за последние десять лет». Получается, либо болгарская сторона ничего не ведала и только сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять еще и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу. Либо они все это время знали, что происходило, но по
каким-топричинам не предавали это гласности.
Кроме того, по словам Лаврова, «Евросоюз должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии». «Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение
Тон российского министра удивительным образом совпал с тоном самой компании EMCO, которая распространила свое заявление ближе к вечеру.
«Что делала все эти годы прокуратура, расследуя эти взрывы? Почему снова говорит об ЕМКО вместо того, чтобы искать истинные причины и виновных в этих террористических актах?», — задаются вопросом в компании.
При этом некоторые слова прокуратуры, как утверждают в компании, вовсе противоречат действительности. Например, там отрицают, что оружие с пострадавших складов предназначалось для поставок в Грузию. «Эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами», — утверждают в компании. Наконец, в EMCO утверждают, что один из эпизодов дела, а именно взрыв на заводе «ВМЗ — Сопот» в 2015 году, не имеет к ним никакого отношения.
«Война в Сирии шла с 2011 года, так что выбор этой точки отсчета для проверки выглядит оправданным», — сказал он, напомнив, что информация о поставках оружия сирийской оппозиции из Болгарии уже попадала в СМИ. «Но представляется, что действия Гебрева не могли внести весомый вклад ни в события на Украине, ни в войну в Сирии. Речь идет о слишком небольших объемах вооружений, — считает эксперт.— Учитывая, что Болгария не самая образцовая страна с точки зрения порядка при охране складов, случиться могло все что угодно. И здесь у болгарского следствия широкое раздолье. Можно проверять как текущие конъюнктурные версии, так и другие. У Гебрева наверняка хватало врагов, но могла иметь место и халатность. Оружейный бизнес — вещь очень опасная. И хорошо бы было, если бы болгарское следствие отбросило всю текущую конъюнктуру и расследовало бы все взрывы беспристрастно».
Кирилл Кривошеев