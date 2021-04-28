Кто такой Эмилиян Гебрев

По данным болгарских СМИ, Эмилиян Христов Гебрев в период холодной войны работал на болгарского государственного производителя оружия Kintex. В 1992 году он основал собственную компанию по продаже оружия EMCO. Эта структура выступает партнером Kintex, имеет лицензии на экспорт и импорт, выполняет заказы на поставку оружия в страны Африки, Азии, на Ближний Восток. Оборот EMCO в 2017 году оценивался в €100 млн.
По данным расследования, которое провели издания The Insider, Der Spigel и расследовательская группа Bellingcat, в 2008 году EMCO передавала оружие в Грузию во время войны в Южной Осетии. По словам самого Гебрева, его оружие составляло не более 10% от болгарских поставок этой стране.
The New York Times писала, что в 2014 году EMCO подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Украины. По данным издания, ящики хранились на складе № 16 компании Imex в чешской Врбетице и были промаркированы как отправляющиеся в Таиланд. Сам Эмилиян Гебрев сообщил газете, что EMCO не занималась ложной маркировкой каких бы то ни было товаров на экспорт.
16 октября 2014 года на складе боеприпасов № 16 произошел взрыв, в результате которого было уничтожено 58 тонн боеприпасов и погибли двое сотрудников Imex.
Официально чешские власти считают причастными к взрыву двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.
По версии следствия, они представились потенциальными покупателями и попросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года. Гебрев с ними встречаться отказался.
28 апреля 2015 года Эмилиян Гебрев после ужина с партнерами почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он впал в кому, из которой вышел только через месяц. 1 мая было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 4 мая его сын был также госпитализирован с похожими симптомами. 28 мая была предпринята еще одна неудачная попытка отравить вышедшего из больницы Гебрева.
Первоначально следствие полагало, что хлорпирифос (ядовитое вещество для борьбы с вредителями) добавили в салат или кофе бизнесмена во время обеда. Но сам Гебрев заявил, что не ест салат уже несколько лет, а кофемашиной пользовались все гости. В апреле 2016 года расследование попытки отравления было приостановлено, потому что преступник так и не был обнаружен. В 2018 году оно было возобновлено по просьбе Гебрева, который попросил об этом генпрокуратуру на фоне скандала вокруг отравления Скрипалей в Англии. По данным Bellingcat и Insider, Гебрев был отравлен веществом из семейства «Новичка». В сентябре 2020 года Гебрев безрезультатно попытался получить результаты своих анализов из финской лаборатории VERIFIN.
В январе 2020 года Болгарская прокуратура обвинила россиян Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова в покушении на отравление Гебрева, его сына и директора его фирмы посредством интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом. По сообщению прокуратуры, Сергей Павлов мог использовать имя Сергей Лютенко, Георгий Горшков — Егор Гордиенко, а Сергей Федотов — Денис Сергеев. На арест граждан РФ были выданы европейские ордера, а также выписан запрос на международный розыск для задержания и экстрадиции.
СМИ сообщали и о других делах предпринимателя Гебрева. В 2001 году таможенными властями США было задержано судно, перевозившее 30 млн патронов для автомата АК-47 калибра 7,62 мм. Сообщалось, что груз принадлежал Эмилияну Гебреву. В 2006 году в Македонии были задержаны три болгарских грузовика с пулеметами MG-3 и минометами М-43, вывезенными из местных казарм Готсе-Делчева, которые должны были экспортироваться через Болгарию в третью страну. По документам оружие планировалось отправить на металлолом, но вместо этого Гебрев якобы скупил его по цене в 10 раз ниже рыночной и пытался вывезти из страны.