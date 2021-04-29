В России задержали 16 сторонников украинской радикальной группы

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества “М. К. У.”», — сообщили в службе (цитата по «Интерфаксу»).
У задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, кроме того, силовики нашли видеоотчеты о проведенных насильственных акциях для главаря «М. К. У.» Е. С. Краснова.
«В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации», — пояснили в ФСБ.
Там добавили, что участников вовлекали в группу поэтапно: сначала им говорили нанести экстремистские надписи на фасады зданий, потом — избить человека. «Впоследствии — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти. Направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову Е. С., сторонники “М. К. У.” попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры», — отметили в службе.