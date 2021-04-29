СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

«В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ (“Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”)», — сказал собеседник агентства. По этой статье ему грозит максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
«Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, информация о новом уголовном деле в отношении Навального, Волкова и Жданова содержится в материалах искового заявления прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) экстремистской организацией.
Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК, отказался комментировать сведения о новом деле. «Мне пока не хотелось комментировать вопрос о деле в отношении Навального по ст. 239 УК РФ из-за того, что в деле есть секретные материалы и материалы для служебного пользования. Но со временем все тайное становится явным», — сказал адвокат.