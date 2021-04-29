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13:14 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального — по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ (“Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”)», — сказал собеседник агентства. По этой статье ему грозит максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

«Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, информация о новом уголовном деле в отношении Навального, Волкова и Жданова содержится в материалах искового заявления прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) экстремистской организацией.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК, отказался комментировать сведения о новом деле. «Мне пока не хотелось комментировать вопрос о деле в отношении Навального по ст. 239 УК РФ из-за того, что в деле есть секретные материалы и материалы для служебного пользования. Но со временем все тайное становится явным», — сказал адвокат.

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