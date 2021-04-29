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15:16 (мск), источник: ТАСС

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор мирового суда оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — огласила постановление судья Наталья Курышева. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Суд также отказался проводить почерковедческую экспертизу подписей Артеменко. «В удовлетворении ходатайства защиты о проведении почерковедческой экспертизы отказать», — сказала судья.

Навальный участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы по видеосвязи из колонии. Поддержать его пришла супруга Юлия. Но она покинула суд, не дождавшись решения.

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Защита намерена подать кассационную жалобу на приговор Навальному, сообщил адвокат Вадим Кобзев. «Мы не согласны с приговором, будем обжаловать его в кассационной инстанции», — сказал он, отметив, что в дальнейшем будут обжаловать его в ЕСПЧ.

Защита ранее приобщила к материалам дела заключение эксперта, который пришел к выводу, что в материалах дела более 50 подписей ветерана из материалов дела сделаны одним человеком, пять подписей — другим. Гособвинитель поставила под сомнение объективность выводов эксперта, так как он не предупреждался об уголовной ответственности.

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие «заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину он не признал. Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше».

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