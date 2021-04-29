Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

«Приговор мирового суда оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — огласила постановление судья Наталья Курышева. Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Суд также отказался проводить почерковедческую экспертизу подписей Артеменко. «В удовлетворении ходатайства защиты о проведении почерковедческой экспертизы отказать», — сказала судья.
Навальный участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы по видеосвязи из колонии. Поддержать его пришла супруга Юлия. Но она покинула суд, не дождавшись решения.
Защита намерена подать кассационную жалобу на приговор Навальному, сообщил адвокат Вадим Кобзев. «Мы не согласны с приговором, будем обжаловать его в кассационной инстанции», — сказал он, отметив, что в дальнейшем будут обжаловать его в ЕСПЧ.
Защита ранее приобщила к материалам дела заключение эксперта, который пришел к выводу, что в материалах дела более 50 подписей ветерана из материалов дела сделаны одним человеком, пять подписей — другим. Гособвинитель поставила под сомнение объективность выводов эксперта, так как он не предупреждался об уголовной ответственности.
20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие «заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину он не признал. Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше».