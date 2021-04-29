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21:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Тела привозят бесконечным потоком». Крематории в Индии не успевают сжигать умерших от коронавируса

Крематории в Индии работают круглосуточно, в погребальных кострах заканчиваются дрова, родственников умерших просят приносить топливо с собой, чтобы кремировать покойников.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

Люди умирают, не дождавшись койки в больнице, кислород в госпиталях заканчивается, тела умерших от вируса из-за нехватки места в крематориях сжигают на улицах и парковках, в парках Дели вырубают деревья на дрова для погребальных костров. За последние семь дней в Индии было зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем в любой другой стране.

Статья содержит шокирующие кадры

В индуизме кремация традиционно является самой важной частью похоронных обрядов: считается, что тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

«Никто в Дели не видел такого ужаса. Кремируют пятилетних детей, подростков, молодоженов. На это невозможно смотреть», — говорит медицинский работник из столицы Индии.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

«Мы сооружаем погребальные костры везде, где можем найти место, но тела привозят бесконечным потоком», — говорят сотрудники крематориев.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

Родственникам умерших приходится ждать очереди на кремацию своих покойников, так как крематории не справляются.

Источник: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

В Индии 28 апреля 2021 года зарегистрировано 379 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

По официальным данным, за весь период пандемии коронавирусом в Индии заразились около 18 млн человек, умерли 200 тысяч. Но реальные цифры могут быть гораздо выше.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

Погребальные костры горят круглосуточно, напротив окон жилых домов.

Источник: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

В стране провакцинировано всего 1,6% населения, власти говорят о нехватке препаратов, несмотря на то, что Индия является их крупнейшим производителем.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

«Правительство ничего не делает. Мы спасаем себя сами», — говорит житель Дели, чья мама заболела коронавирусом, но места в больнице для нее пока не нашлось.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

Великобритания, Ирландия, Германия, Сингапур и Австралия направили в Индию гуманитарную помощь, включающую респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

В марте в Индии прошел крупнейший религиозный фестивалю Кумбха мел, собравший миллионы паломников.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

Больницы Индии переполнены, там нет лекарств и кислорода, люди умирают прямо на входе в госпитали.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS

Международное сообщество критикует правительство Нарендры Моди за недостаточно жесткие ограничительные меры.

Источник: ADNAN ABIDI / REUTERS
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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