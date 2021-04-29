«Тела привозят бесконечным потоком». Крематории в Индии не успевают сжигать умерших от коронавируса

Люди умирают, не дождавшись койки в больнице, кислород в госпиталях заканчивается, тела умерших от вируса из-за нехватки места в крематориях сжигают на улицах и парковках, в парках Дели вырубают деревья на дрова для погребальных костров. За последние семь дней в Индии было зарегистрировано больше случаев коронавируса, чем в любой другой стране.
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В индуизме кремация традиционно является самой важной частью похоронных обрядов: считается, что тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него.
Великобритания, Ирландия, Германия, Сингапур и Австралия направили в Индию гуманитарную помощь, включающую респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.