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11:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Массовый падеж оленей произошел на Камчатке, причиной называют бескормицу из-за гололеда

Около 300 мертвых северных оленей обнаружили в тундре недалеко от села Усть-Хайрюзово на Камчатке.

Источник: Free-Photos/СС0

Как сообщил «Ъ» курирующий сельское хозяйство зампред правительства Камчатского края Роман Василевский, животные погибли в тундре несколько дней назад, они принадлежали крупному предприятию отрасли «Общественный фонд возрождения, развития оленеводства и рыболовства в Камчатском крае». Работники предприятия сами обнаружили массовый падеж оленей, отобранные на пробы материалы были направлены на экспертизу на Елизовскую ветеринарную станцию.

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«По предварительным данным, причиной гибели оленей мог стать так называемый гололед: выпало много снега, в результате перепадов температур на снегу образовалась плотная ледяная корка, которая не позволила животным добраться до корма», — рассказал господин Василевский. Это часть стада, отколовшаяся от основного поголовья оленеводческого хозяйства.

По словам специалистов, такая потеря для стада из более двух тысяч голов весьма ощутима. «Это примерно уровень годового забоя оленей в этом хозяйстве», — отметил зампред. По информации руководства предприятия, основное поголовье обеспечено кормом.

На территории Камчатского края сегодня работают девять оленеводческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье северных оленей в регионе составило более 43 тыс. В оленеводстве Камчатки сегодня занято около 300 человек, в основном это представители коренного населения региона.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

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