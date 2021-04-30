06:01 (мск), источник: Коммерсантъ
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 400 тысяч
В Бразилии более 401 тыс. заразившихся коронавирусом умерли, следует из данных Минздрава страны.
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За последние сутки в стране умерло 3 тыс. человек с COVID-19.
Всего в стране выявлено более 14,5 млн случаев заражения. За последние 24 часа — почти 70 тыс. По общему числу заразившихся Бразилию опережают Индия (18,3 млн) и США (32 млн).
Вакцинация от COVID-19 началась в Бразилии в середине января. В стране используются вакцины AstraZeneca и Sinovac Biotech. К российскому «Спутнику V» у местного регулятора остаются вопросы. Всего в стране привились более 26 млн человек (12,9% населения).