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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ и СКР обыскивают адвоката Ивана Павлова

В номере отеля Mercure в Москве, где остановился глава объединения юристов и журналистов «Команда 29» Иван Павлов, проходит обыск, передает корреспондент «Ъ». Сам Павлов находится внутри отеля. Один из адвокатов «Команды 29» Евгений Смирнов сообщил в Facebook, что Павлову вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования), максимальный срок наказания по ней — арест на три месяца. По данной статье подозреваемого или обвиняемого нельзя арестовать на период следствия.

Источник: Александр Казаков / Коммерсантъ

В пресс-службе «Команды 29» «Ъ» сообщили, что после обыска Павлова повезут в центральный аппарат СКР. Смирнов пояснил, что обыск начался около 6:00 мск, следственные действия проводят три-четыре сотрудника СКР и ФСБ. С Иваном Павловым в отеле находятся адвокаты Александр Пеховкин и Виктория Ищенко.

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Утром сообщалось, что силовики «ломают дверь IT-специалисту “Команды 29” Игорю Дорфману», «он перестал отвечать на звонки». Также, по информации пресс-службы «Команды 29», обыск проходит у жены Ивана Павлова в Санкт-Петербурге. Там работает адвокат Александр Мелешко. По информации «Ъ», следственные действия проходят по двум адресам в Санкт-Петербурге. В обысках участвуют сотрудники ФСБ, а также управления СКР по Санкт-Петербургу. «По итогам обысков Совет палаты выразит мнение таким действиям», — сообщил «Ъ» председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Сергей Краузе.

Евгений Смирнов рассказал, что «Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности от Александра Чебана». «Он говорил в лицо — вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить», — сообщил адвокат. Александр Чебан ведет дело советника главы «Роскосмоса» бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник сообщил «Ъ», что уже несколько часов пытается связаться с Иваном Павловым: «Как только я узнал о случившемся, стал сразу звонить, писать Ивану сообщения, но он не отвечает и я жду, что со мной свяжутся коллеги из его команды».

Пока информации, которую я вижу в прессе, недостаточно, нужно четко понимать, что происходит и в связи с чем. Если информация об обвинениях по ст.310 УК РФ подтвердится, я уверен, к Ивану не может быть применена ни мера пресечения в качестве содержания под стражей, ни даже в виде домашнего ареста.
Генри Резник
вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Иван Павлов является адвокатом Ивана Сафронова. Сегодня, 30 апреля, в Москве Лефортовский районный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Сафронова. Он находится в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года. На суде по продлению меры будут присутствовать другие адвокаты.

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Напомним, что именно в деле Ивана Сафронова у защиты возник громкий конфликт со следствием по поводу подписки о неразглашении. Адвокаты заявили, что дали подписку о неразглашении государственной тайны — поэтому считают излишним давать еще одну подписку о неразглашении данных следствия. Тогда Иван Павлов неоднократно заявлял СМИ, что подписка фактически лишит адвокатов возможности вести защиту: «Закрывают нам рот и не дают возможности защищаться, рассказывая СМИ и обществу о безобразиях, которые творятся в уголовном деле».

Минюст дважды направлял в адвокатскую палату Санкт-Петербурга требование привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ от подписки. Палата оба раза вставала на сторону адвоката — она указывала, что в законе не содержится обязанности защитника давать такую подписку. Кроме того, совет палаты указывал, что следствие даже не указало Павлову, что именно ему нельзя разглашать.

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