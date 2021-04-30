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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 июля

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 7 июля срок ареста советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. К этому дню он будет содержаться в СИЗО «Лефортово» уже год.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена… до 7 июля 2021 года», — сообщил пресс-секретарь суда.

Отметим что сегодня, 30 апреля, номере отеля Mercure в Москве, где остановился один из адвокатов Ивана Сафронова Иван Павлов, прошел обыск. Адвокату вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

По версии следствия, Иван Сафронов в 2017 году якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.

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