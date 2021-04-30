Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 июля

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена… до 7 июля 2021 года», — сообщил пресс-секретарь суда.
Отметим что сегодня, 30 апреля, номере отеля Mercure в Москве, где остановился один из адвокатов Ивана Сафронова Иван Павлов, прошел обыск. Адвокату вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).
По версии следствия, Иван Сафронов в 2017 году якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.