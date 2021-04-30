В крупнейшем городе Индии приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за нехватки препаратов

В индийском городе Мумбаи на три дня приостановили прививки от коронавируса из-за отсутствия доступных вакцин, сообщила в Twitter муниципальная корпорация Brihanmumbai, которая выполняет функции администрации города. Пауза в вакцинации действует с 30 апреля по 2 мая включительно.
В пятницу в городе закрылись все центры вакцинации, передает Reuters. В стране продолжается массовый прирост числа новых инфицированных коронавирусом.
30 апреля страна отчиталась о 386 452 новых случаях заражения за сутки — новый рекорд. Умерли от коронавируса за день 3498 человек.
Общее число случаев заражения коронавирусом в стране к 29 апреля превысило 18 млн. По числу смертей за сутки накануне был установлен рекорд с начала пандемии — 3645 умерших.
Как описывал Reuters, могильщики в стране работают круглосуточно, чтобы хоронить жертв эпидемии, но погибших приходится также сжигать в стихийных крематориях на парковках и в парках. Больницы и морги страны переполнены, кислорода для борьбы с затруднениями дыхания не хватает. Индия столкнулась с жесточайшим кризисом, добавило агентство.
С конца февраля число зараженных в Индии выросло на 7,7 млн человек — всего за два месяца. Для сравнения: впервые этой цифры в статистике с начала эпидемии Индия достигла за шесть месяцев — в три раза более долгий срок.е 2 млн человек.
С начала вакцинации в январе в Индии привились примерно 9% населения, отмечает Reuters. 12 апреля Индия одобрила экстренное применение российской вакцины «Спутник V», она стала третьей разрешенной в стране вакциной. В марте Российский фонд прямых инвестиций договорился об увеличении выпуска «Спутника V» на территории Индии в три раза — местная компания Fosun Pharma выпустит 252 млн доз препарата, начиная с четвертого квартала 2021 года. Первую партию «Спутника V» Индия получит 1 мая.
Помощь Индии начали оказывать другие страны. 28 апреля экстренную помощь стране пообещал Владимир Путин: Россия направила самолетами МЧС оборудование для выработки кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские мониторы и 200 000 упаковок лекарств. В пятницу в Индию прибыл борт из США, который доставил баллоны с кислородом, экспресс-тесты на коронавирус, респираторы N95 и измерители уровня кислорода в крови. Свою помощь Индии направили также Великобритания, Румыния и Ирландия, пишет Reuters.