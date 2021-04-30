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14:19 (мск), источник: ТАСС

Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень экстремистских организаций

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, свидетельствует информация на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Данная организация была добавлена в соответствующий перечень 30 апреля.

В четверг в Мосгорсуде прошла беседа по иску прокуратуры о признании ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан НКО-иноагентом), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан НКО-иноагентом) и «Штабов Навального» экстремистскими организациями. Заседание по существу состоится 17 мая.

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В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ — в декабре 2020 года.

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