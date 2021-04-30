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17:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Индийский кошмар с коронавирусом: штамм идет в Россию

В нашей стране при видимом спокойствии два месяца продолжается рост заболеваемости.

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Темпы распространения коронавируса в Индии продолжают бить рекорды: ежесуточные приросты заболеваемости там уже перешагнули отметку в 350 тысяч человек и продолжают расти. Ежесуточная смертность превышает 3 тысячи человек.

Эксперты думают и гадают: почему именно третья волна оказалась столь разрушительной? Многие склоняются к мысли, что виной тому индийский вирус-мутант.

Мы узнали у биолога, возможен ли в России индийский сценарий

«То, что происходит в Индии, многие считают аномалией, и думают, что такого нигде не повторится. Но теперь я вам приведу примеры стран-соседей, и вы можете убедиться, что это не аномалия. Вся Юго-Восточная Азия погружается в пучину того ада, который творится сейчас в Индии. Характер роста новых заболевших в Непале и Таиланде стремительнее и острее, чем во время распространения уже привычного нам коронавируса предыдущей версии во время второй волны. Другие страны-соседи — не исключение, например Шри-Ланка», — рассказывает в своем телеграм-канале биотехнолог, молекулярный биолог Александр Кудрявцев.

По мнению эксперта, новая угроза похлеще уханьского штамма: «Есть все основания полагать, что разрушительная волна надвигается на Европу из Индии».

Спасением может стать жесткое закрытие границ с Индией и введение локдаунов. Эти меры позволят максимально отсрочить начало новой волны, иначе она наступит через месяц-два.

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Биолог уверяет, что Индия горит в погребальных кострах по причине возникновения нового суперштамма VUI B.1.617 — об этом говорит взрывной характер вспышки и ее локализация в Индии. Что известно о нем? Впервые штамм был выделен в Индии 5 октября 2020 года, а теперь распространяется по всему земному шару. Его находили в Британии, США, Германии, Новой Зеландии, Бахрейне, Канаде.

Ключевые мутации этого штамма обеспечивают ему более легкое проникновение в клетки организма человека, а мутация Е484Q — ускользание от антител. Каждая из мутаций не уникальна для нового коронавируса, однако сразу обе встречаются только у индийского штамма, из-за чего он получил прозвище «двойной мутант».

— Примерно такую же ситуацию наблюдали и в Бразилии: бразильский штамм шел в обход иммунитета, приводил к увеличению летальности в группе 30−40 лет и, совершенно не исключено, обладал эффектом усиления инфекции (повторное заражение проходит более тяжело, с высокой вероятностью летального исхода), — говорит микробиолог Наталья Николаева. —  Учитывая опыт прошедшего года, излишне оптимистично было бы предполагать, что эти мутации будут проявлять себя на ограниченном пространстве какой-то отдельной страны. Есть сообщения, что в Индии попадают в госпитали переболевшие, вакцинированные и, тем не менее, заразившиеся.

Индийский штамм уже демонстрирует повышенную опасность

Есть основания предполагать, что у него появилось «слепое пятно», из-за которого выработанные у переболевших антитела связываются и в результате не нейтрализуют коронавирус.

«Надо действовать жестко и решительно, как Китай. Индия — пример того, что может случиться, если мы не будем бдительны», — предостерегает Александр Кудрявцев.

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Эксперты вспоминают, что еще несколько месяцев назад ничто в Индии не предвещало беду. Вроде как страна справлялась с пандемией. Потом меры изоляции ослабили, и заболеваемость не росла, хотя в других странах накатывали волны. Из-за успокаивающих цифр население расслабилось и забыло о масках, о социальной изоляции. А потом ситуация начала резко ухудшаться.

«Почему Индия так долго не входила в пандемию и только сейчас попала под вторую волну, когда весь мир ожидает третью? Неужели вирусу требуются дополнительные мутации, чтобы подобрать ключик к тому или иному этносу? И как иначе можно объяснить такую долгую “раскачку” вируса в столь густонаселенном регионе с плохим санитарным состоянием территорий? — задается вопросами кардиохирург Алексей Федоров. — Думаю, это станет предметом многих исследований».

Ну, а пока миллиардная страна переживает хоррор по сценарию первой волны в Иране, Ломбардии, Нью-Йорке, Бразилии, нашем Дагестане. Нет мест в больницах, массово болеют и умирают врачи, нет необходимого количества медицинского кислорода, попытки экстренно его наладить приводят к взрывам, пожарам в больницах, тысячи людей задыхаются, так и не дождавшись помощи.
Алексей Федоров
кардиохирург

Некоторые специалисты проводят параллели с Россией, в которой сейчас тоже видимое спокойствие, однако небольшой, но постоянный рост заболеваемости фиксируется с начала марта.

Будет ли в России то же самое, что и в Индии?

«Зависит от того, успеет ли В.1. 617 получить значительное распространение в эту волну и насколько часто он дает реинфекцию. Если доминировать в России будет другой мутант, В. 117, то не думаю, что волна будет особо крутой — у нас больше, чем в Индии, иммунная прослойка», — считает Наталья Николаева..

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И, хотя эксперты все еще хотят верить в то, что нынешняя пандемия пройдет по сценарию испанки (в три волны), в последнее время у них появляется все больше сомнений. С эпидемией коронавируса человечество столкнулось впервые, ожидаемого ослабления новых штаммов, как бы ни хотелось, не происходит, многие прогнозы оказываются несбывшимися.

И если вирус решит остаться с нами надолго и продолжит стремительно мутировать, сохраняя свой сверхпатогенный потенциал, каждая новая набегающая крупная волна будет казаться нам девятым валом. «Тогда мир, который, как мы все надеемся, стал другим на пару лет, останется таким надолго», — говорит Алексей Федоров.

Екатерина Пичугина

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