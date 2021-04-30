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16:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к году исправительных работ

Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении Тевана Бадасяна, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, информирует ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы», — огласил судья Сергей Артемов.

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Суд установил, что Бадасян дал лживые показания из личной заинтересованности и чтобы помочь артисту избежать уголовной ответственности.

В свою очередь обвиняемый намерен обжаловать данный приговор.

Сегодня также ожидается решение суда в отношении двух других свидетелей по делу Ефремова, это Андрей Гаев, который утверждает, что не получал деньги за свои показания в пользу Ефремова от адвоката Эльмана Пашаева, а также Александр Кобец, согласно его показаниям, актер в момент аварии находился на пассажирском сиденье.

Ранее суд допросил Пашаева по делу о даче ложных показаний на судебном процессе. Напомним, ДТП случилось летом прошлого года. Суд признал Михаила Ефремова виновным, приговорив его к 7,5 года колонии.

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