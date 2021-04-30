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16:53 (мск), источник: ТАСС

Второго лжесвидетеля по делу Ефремова осудили на 1,5 года исправительных работ

Суд также назначил Александру Кобецу наказание в виде удержания 10% от заработной платы в доход государства.

Источник: Агентство «Москва»

«Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — огласила приговор судья Катерина Кириченко.

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Ранее Пресненский суд приговорил еще одного фигуранта по делу Тевана Бадасяна к году исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.

В письменных показаниях на стадии предварительного следствия житель Иванова Александр Кобец заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП. Он утверждал, что с приятелем оказался первым на месте автоаварии. По его словам, он позднее списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал обо всех обстоятельствах дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова, заведомо ложные показания.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.

Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более 10 свидетелей, изъяли видеозаписи и документы.

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