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17:27 (мск), источник: Известия

Шестеро детей погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на Ставрополье

Шестеро детей погибли в результате столкновения КамАЗа и микроавтобуса «Мерседес Sprinter» на Ставрополье. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла в 16:40 в районе населенного пункта Ямки, на 535 км трассы «Астрахань — Ставрополь». Всего травмы получили 18 человек, из них шестеро умерли. Информации о состоянии остальных пострадавших пока нет.

«Автобус “Mercedes-Benz Sprinter” следовал на соревнования из Волгограда в Черкесск, перевозил 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверых сопровождающих. В результате ДТП по предварительным данным шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего», — говорится в сообщении ГИБДД.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день три человека пострадали в результате столкновения автобуса с трактором в Ростовской области. Отмечается, что ДТП произошло утром 30 апреля на территории Орловского района. По данным Госавтоинспекции, водитель трактора совершал разворот на трассе Котельниково-Песчанокопское. В этот момент в машину врезался автобус, следовавший из Ремонтного в Ростов. Травмы получили два пассажира, а также водитель трактора.

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