Врачи реанимировали одного ребенка, считавшегося погибшим в ДТП на Ставрополье

«Врачам удалось реанимировать одного ребенка, считавшегося погибшим в аварии с автобусом», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах, уточнив, что всего погибли пятеро детей.
По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, в автобусе находились дети из баскетбольной команды спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда, «Принято решение оказать содействие в доставке родственников пострадавших и погибших на место трагедии», — сказали в пресс-службе.
На место ДТП направлены психологи краевого управления МЧС, а также группа спасателей в составе девяти человек. Также туда выехали сотрудники Следственного комитета РФ.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Сегодня днем на автодороге Астрахань — Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, перевозивший детей из Волгограда в Черкесск на спортивные соревнования.
По уточненным данным, погибли пятеро детей в возрасте от 12 до 14 лет. Пострадали 19 человек, в том числе как минимум 9 несовершеннолетних, они доставлены в больницу.
Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, по предварительной версии, грузовик, выполняя маневр на дороге, опрокинулся и придавил микроавтобус.
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