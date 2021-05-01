NASA заморозило контракт со SpaceX по Луне из-за протестов конкурентов

27 апреля стало известно, что частная аэрокосмическая корпорация Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в Счетную палату США (GAO) в связи с выбором SpaceX для отправки человека на Луну. Кроме того, решение NASA опротестовала компания Dynetics.
В заявлении официального представителя NASA Моники Уитт, распространенном в пятницу, 30 апреля, сказано, что обе компании обратились в GAO, поэтому до завершения проверки действие контракта со SpaceX будет заморожено.
«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по [разработке] посадочного модуля приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — говорится в публикации.
Таким образом, до урегулирования споров компания американского предпринимателя Илона Маска, не получит от управления средств на разработку космического аппарата.
16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания SpaceХ. Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Согласно ему, компания должна разработать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.
Лунная программа NASA «Артемида» предусматривает три полета к Луне. Первый этап планируется в 2021 году, второй — в 2023 году. В ходе третьего планируется высадить людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».