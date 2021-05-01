Киргизия сообщила о 33 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

Власти Таджикистана точные цифры погибших и раненых не объявляли. По данным «Sputnik Таджикистан», в конфликте погибли 10 человек, пострадали более 150.
Столкновения на границе, произошедшие утром 29 апреля, вылились в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Причиной стало обострение спора о распределении водных ресурсов. Генпрокуратура Киргизии начала досудебное производство по ст. 380 УК КР (преступление против мира). В ночь на 30 апреля стороны договорились прекратить вооруженный конфликт и отвести войска. 1 и 2 мая в Киргизии объявлен национальный траур.
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