В Севастополе вынесен приговор по делу о миллиардных хищениях

«Бывшему гендиректору АО НПП “Биотехпрогресс” Денису Петрову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере). Суд с доводами обвинения согласился и определил фигуранту соответствующее наказание — семь лет колонии общего режима», — сообщила «Ъ» прокурор управления Гепрокуратуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Елена Усачева.
По ее словам, в результате мошеннических действий бизнесмена Петрова при попустительстве отдельных городских чиновников бюджет Севастополя потерял 2 млрд руб., выделенные на строительство городских очистных сооружений.
Их строительство имело для Крыма большое значение, в перспективе они должны решить проблему с ежегодным сбросом в Черное море около 25 млн кубометров неочищенных стоков. По мнению экологов, в течение пяти-десяти лет после запуска очистных сооружений вода в море станет значительно чище.
Власти Севастополя выделили на такой важный объект почти 7 млрд руб. и объявили аукцион. Подряд получила руководимая Денисом Петровым питерская компания «Биотехпрогресс», только она и участвовала в тендере. Так как торги проходили в электронном формате, никто из представителей заказчика не встречался с руководителем компании-подрядчика, чтобы попытаться выяснить, есть ли у фирмы необходимые для возведения в нужные сроки такого сложного объекта производственные мощности и специалисты. Это потом, по результатам назначенной следствием сложной экспертизы, выяснилось, что у «Биотехпрогресса» всего этого не было.
У Дениса Петрова в Севастополе не было даже офиса, а процессом он управлял из Санкт-Петербурга.
Первый транш в 2 млрд руб. из регионального бюджета на счет «Биотехпрогресса» в ПАО «ОФК-банк» был переведен в конце декабря 2017 года. И это, как установило следствие, было сделано в нарушение законодательства, согласно которому расходование бюджетных средств должно в обязательном порядке сопровождаться казначейством. То есть деньги следовало переводить на специальный аккредитивный счет в казначействе и уже с него под контролем ревизоров по заявке подрядчика расходовать для оплаты выполненных на объекте работ.
Однако гендиректору «Биотехпрогресса» Денису Петрову каким-то образом удалось уговорить исполняющего обязанности руководителя отдела капстроительства Севастополя Александра Антюфеева подписать дополнительное соглашение об исключении обязательного казначейского сопровождения финансирования проекта. Впоследствии за превышение полномочий (ст. 286 УК РФ) чиновник был осужден на семь лет колонии общего режима.
Как выяснилось в ходе следствия, из поступившего на счет «Биотехпрогресса» первого транша 630 млн руб. по распоряжению гендиректора Петрова было потрачено немедленно и не по назначению.
Средства были переведены на счета различных фирм под предлогом оплаты различных услуг и, как считает обвинение, присвоены. Во всяком случае, там, где должно было начаться строительство очистных сооружений, никаких следов работ эксперты не обнаружили.
Сделать новые платежи со своего счета Денис не успел — у ОФК-банка отозвали лицензию и оставшиеся на счетах питерской компании 1 млрд 308 млн руб. сгорели. Тем не менее руководителю «Биотехпрогресса» вменили хищение 2 млрд руб., так как, по мнению следствия, господин Петров изначально имел умысел присвоить всю сумму первого транша. Помимо семи лет колонии общего режима суд назначил бывшему гендиректору штраф 800 тыс. руб.
Экс-руководитель «Биотехпрогресса» с приговором не согласен. Представители бизнесмена утверждают, что выполнить взятые перед заказчиком обязательства компании помешали некие форс-мажорные обстоятельства. Защита осужденного намерена обжаловать приговор.