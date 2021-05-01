СМИ узнали об игнорировании властями Индии предупреждений о мутации COVID

Правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Несмотря на предупреждение, миллионы людей, в основном без масок, посещали религиозные праздники и политические митинги, которые проводились премьер-министром Нарендрой Моди, лидерами правящей партии и оппозиционными политиками, уточняет агентство. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году. Голосование на последних местных выборах было в основном завершено до того, как стал очевиден масштаб нового всплеска инфекции, пишет агентство.
Предупреждение о новом варианте коронавируса было выпущено в начале марта Индийским генетическим консорциумом SARS-CoV-2, или INSACOG. Документ передали высокопоставленному чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру, сообщил один из ученых на условиях анонимности.
Исследователи INSACOG впервые обнаружили B. 1.617, который теперь известен как индийский вариант вируса, еще в феврале, сообщил Reuters директор государственного института наук о жизни и член INSACOG Аджай Парида.
INSACOG поделилась своими выводами с Национальным центром по контролю заболеваний Министерства здравоохранения до 10 марта, предупредив, что эпидемия может быстро распространиться в некоторых частях страны. Затем результаты были переданы в министерство здравоохранения Индии, рассказал источник агентства.
Примерно в это же время INSACOG начала готовить проект заявления министерства здравоохранения для средств массовой информации. Reuters ознакомился с этим документом. В нем говорилось, что новый индийский вариант коронавируса имел две значительные мутации в той части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека, и он был обнаружен в 15−20% образцов из штата Махараштра, который наиболее пострадал от эпидемии.
В проекте заявления говорилось, что мутации под кодовым названием E484Q и L452R, вызывают «серьезную озабоченность», поскольку демонстрируют гораздо более высокую заразность и способность сильнее противостоять иммунной системе человека.
Министерство обнародовало результаты примерно через две недели, 24 марта с смягченном варианте. В заявлении говорилось только о том, что новые варианты коронавируса требуют усиления тех мер, которые уже приняты тестирования и карантина. С тех пор тестирование почти удвоилось до 1,9 млн тестов в день, отмечает агентство.
Однако на более жесткие меры, например, ограничение массовых собраний, правительство не пошло.
Директор исследовательского центра Северной Индии сообщил агентству, что проект пресс-релиза был направлен самому высокопоставленному чиновнику в стране, секретарю кабинета министров Радживу Гаубе, который подчиняется непосредственно премьер-министру. Неизвестно, был ли сам Моди или его офис проинформированы об этих выводах, отмечает Reuters.
Массовые собрания и политические акции проводились в марте-апреле по всей стране в связи с местными выборами. Кроме того, правительство разрешило провести многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индусов. Десяткам тысяч фермеров было разрешено остаться в лагере на окраине столицы Нью-Дели в знак протеста против новых законов о сельском хозяйстве.
Вспышка эпидемии и резкий рост числа заболевших COVID-19 началась в Индии в марте. 1 мая индийские власти сообщили, что впервые за все время эпидемии за сутки в стране выявили более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В течение десяти дней до этого этот показатель превышал отметку 300 тыс.
Всего с начала эпидемии в Индии выявили почти 19,5 млн больных COVID, по этому показателю страна занимает второе место в мире после США (более 33 млн).
В относительном измерении Индия занимает 114 место в мире — 13 776 заражений на 1 млн жителей. Россия по этому показателю находится на 81-м месте — 32 916 выявленных случаев COVID на миллион жителей (данные сайта Worldometers).