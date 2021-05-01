22:50 (мск), источник: ТАСС
В Берлине радикалы забросали бутылками полицию
БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Участники первомайского шествия в Берлине забросали полицейских бутылками, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила — были без масок и не соблюдали дистанцию.
Через примерно полчаса в толпе
В акции участвуют до 8 тыс. человек. Безопасность обеспечивают более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.