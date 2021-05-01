Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
22:50 (мск), источник: ТАСС

В Берлине радикалы забросали бутылками полицию

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Участники первомайского шествия в Берлине забросали полицейских бутылками, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила — были без масок и не соблюдали дистанцию.

Через примерно полчаса в толпе кто-то зажег дымовую шашку и в полицейских полетели бутылки. После этого радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и подожгли их.

В акции участвуют до 8 тыс. человек. Безопасность обеспечивают более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

 Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Захарова заявила о подрыве США своей консульской работы в России
Большинством получивших российские паспорта оказались украинцы
Патриарх Кирилл предостерег власть от становления тиранией
Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев
Первые 100 дней Байдена принесли богатым американцам $195 млрд
Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой
Тест: Что празднуют 1 мая в разных странах?
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Какая судьба ждет российский рубль
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Кино
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ Актер попал в неловкое положение на церемонии закрытия фестиваля
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 837
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Вторник. Картинки. 428
Разногласия. Кто прав ? 397
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Новости партнеров
Дальневосточники опрокинули Навального – сам на митинг иди
Сторонницу Навального поймали на глупой выдумке о пытках
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Истерики и пафос Навального в колонии разочаровали соцсети
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь